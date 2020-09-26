الأنبا إبراهيم اسحق يترأس حفل افتتاح السنة الرعوية

يترأس الأنبا ابراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، اليوم السبت، حفل افتتاح السنة الرعوية "كلمة الله"، بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة.يشارك في حفل الأفتتاح الأنبا باخوم المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليك، والنائب البطريركي لشئون البطريركية.جدير بالذكر انه افتتح البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك العام الأكاديمي الجديد بالكلية الإكلريكية بالمعادي "إكلريكية القديس لاون الكبير"، وذلك في 12سبتمبر الجاري.وترأس الأنبا إسحق القداس الإلهي بمشاركة مطارنة السينودس المقدس، بحضور المطران نيقلاوس هنري سفير الفاتيكان بمصر والمطران كريكور كوسا مطران الاسكندرية للأرمن الكاثوليك وأيضا بمشاركة الأب بيشوي رسمي مدير الكلية الإكليريكية بالمعادي، والأب أندراوس فهمي مدير كلية العلوم الدينية بالسكاكيني، ولفيف من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات، والشمامسة الإكلريكيين الدارسين بالكلية.