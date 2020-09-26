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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط طن لحوم فاسدة فى «مخزن سرى» بدار أيتام بالهرم (خاص)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:05 ص
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
داليا عبد الباسط
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تباشر نيابة الهرم تحقيقات موسعة في اتهام المسؤولين بدار "نور الرحمن" لتربية الأيتام، بتقديم لحوم للأطفال منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وحصلت "الدستور" على نص تقرير اللجنة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ومحضر ضبط مباحث التموين، والذي كشف أنه بدخولهم لمقر "دار نور الرحمن" للأيتام، التقوا "نيفين أنور" صاحب الدار و"محمد السيد"، أخصائي العلاقات العامة و"عزت محمد الصغير" أمين المخزن.

وبدخولهم للمخزن تبين وجود ثلاجة تجميد وبسؤال صاحبة الدار عن أذونات لإضافة هذه المحتويات ذكرت أن هذه الأشياء لا تخص الجمعية وأحيانا تقوم بتوزيعها على الأسر الفقيرة.

وتبين من حصرها أنها عبارة عن 20 بطانية و20 كرتونة بها "كوتشيات وتشيرتات" جديدة، وشنطة بها 100 "كرفتة وشنط سفر وأكياس ممتلئة بشباشب أطفال وكيروكس، بنطلونات جينز شبابى وملابس شتوي".

وأضافت اللجنة: "تمكنا من إيجاد باب داخل المخزن يؤدي إلى مخزن سري، وهو الوارد بشأنه الشكوى، وعثر بداخله على مواد غذائية من أرز ومكرونة وزيت منتهة الصلاحية".

وتابعت، أنه بكشف أطباء الطب البيطري على المضبوطات عثروا على 700 كيلو جرام مقطعات لحوم منتهي الصلاحية بدون بيانات معتمدة وبتواريخ جديدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و200 كيلو جرام مفروم بدون بيانات ومجهولة المصدر، و150 كيلو أحشاء الدهون حيوانية بدون بيانات وغير محتفظ بحالتها الظاهرية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و100 كيلو جرام دواجن ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي والحيواني.

وأقر أعضاء اللجنة بأن "نيفين أنور" صاحبة الدار والمدعو "عزت محمد الصغير" أمين المخزن، غافلوا اللجنة وهربا عند التأكد من وجود مخالفات، لمحاولة التنصل من مسؤوليتهما عن الدار.

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

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