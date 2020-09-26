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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:10 ص
طقس حار
طقس حار
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، شبورة مائية صباحا مع طقس حار على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية، مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة.

كما يسود طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وحول حالة الطقس ليلا، يكون لطيفا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25 والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 31 24
وادي النطرون 33 23
طنطا 33 23
شبين الكوم 33 23
دمنهور 32 24
بلطيم 29 24
مطروح 31 23
السلوم 35 24
سيوة 36 23
بورسعيد 30 25
دمياط 30 25
الزقازيق 34 23
المنصورة 33 24
الإسماعيلية 34 22
السويس 34 24
العريش 31 23
رفح 31 23
رأس سدر 33 23
نخل 34 17
نويبع 34 27
طابا 33 26
كاترين 29 16
الطور 33 25
شرم الشيخ 36 27
الغردقة 36 26
مرسى علم 35 28
الفيوم 35 24
بني سويف 35 24
المنيا 36 23
أسيوط 36 23
سوهاج 37 25
قنا 37 26
الأقصر 39 26
أسوان 40 28
إدفو 39 29
أبوسمبل 41 27
الوادي الجديد 39 25
شلاتين 37 28
أبورماد 36 27
حلايب 33 29
رأس حدربة 35 28

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