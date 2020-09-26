الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، شبورة مائية صباحا مع طقس حار على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية، مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة.كما يسود طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.وحول حالة الطقس ليلا، يكون لطيفا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25 والرياح شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 34 24الإسكندرية 31 24وادي النطرون 33 23طنطا 33 23شبين الكوم 33 23دمنهور 32 24بلطيم 29 24مطروح 31 23السلوم 35 24سيوة 36 23بورسعيد 30 25دمياط 30 25الزقازيق 34 23المنصورة 33 24الإسماعيلية 34 22السويس 34 24العريش 31 23رفح 31 23رأس سدر 33 23نخل 34 17نويبع 34 27طابا 33 26كاترين 29 16الطور 33 25شرم الشيخ 36 27الغردقة 36 26مرسى علم 35 28الفيوم 35 24بني سويف 35 24المنيا 36 23أسيوط 36 23سوهاج 37 25قنا 37 26الأقصر 39 26أسوان 40 28إدفو 39 29أبوسمبل 41 27الوادي الجديد 39 25شلاتين 37 28أبورماد 36 27حلايب 33 29رأس حدربة 35 28