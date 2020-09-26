«حماقى» يتألق بحفل اليوم الوطنى السعودى الـ90 (صور)

يواصل الميجا ستار محمد حماقي نجاحات حفلاته الغنائية بالمملكة العربية السعودية.وأحيا المطرب المصري محمد حماقي حفلا غنائيا في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90.ويواصل النجم محمد حماقي على قدم وساق تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد الذي من المقرر طرحه خلال موسم الشتاء القادم، والذي يتعاون فيه مع عدد كبير من صناع المزيكا، ومنهم عزيز الشافعي وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وعمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادي، تميم، وتوما ومدين وغيرهم.وكان "حماقي" قد طرح الشهر الماضي أغنية جديد منفردة تحمل اسم "هو ده حبيبي" التي تعاون فيها مع كل من تركي آل الشيخ الذي كتب كلمات الأغنية، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي تميم، وجيتار شريف فهمي.وأقيم الحفل على مسرح الجمان، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بدعم من هيئة الترفيه السعودي.