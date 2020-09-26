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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحرس الثورى الإيرانى يكشف عن صاروخ «رعد 500»

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:55 ص
صاروخ رعد 500
صاروخ رعد 500
وكالات
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عرضت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني منصة لإطلاق صاروخين من نوع "رعد-500"، وذلك خلال معرض "أسبوع الدفاع المقدس" بالعاصمة طهران.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أشارت القوة الإيرانية إلى أن "الصاروخ يعمل بالوقود الصلب، ومصنع محليا بتقنيات متقدمة، واستخدمت في غلافه ألياف الكربون ومحرك زهير الجديد بهيكل من المواد المركبة غير الفلزية".

وأوضحت، أن "استخدام ألياف الكربون في غلاف "رعد-500" يخفف من الضغط والاهتزاز الناجم عن اللحظات الأولى من الإطلاق، وأنه يتحمل ضغط 100 وحدة جو، ودرجة حرارة 3 آلاف درجة سانتيجراد".

وتابعت، أن هذا "يساهم في الحد من قدرة الرادارات على اكتشافه، مما يجعله قادرا على تجاوز منظومات الدفاع الصاروخية بسهولة".

وأضافت: "الميزة الأخرى في استخدام ألياف الكربون، تتمثل في تخفيف وزن الصاروخ وإكسابه سرعة أكبر، وبالتالي زيادة مداه، وبالمقارنة مع صاروخ فاتح- 110، الذي استخدم فيه الغلاف الفلزي، فإن "رعد-500" يزن نصف وزن صاروخ فاتح- 110، فيما ازداد مداه 200 كيلومتر ليصل إلى 500 كيلومتر".

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