رئيس الوزراء اليوناني: التحركات التركية تهدد الأمن في المنطقة

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن تركيا ردت بالتصعيد والاستفزاز على دعوتنا للحوار، مشيرًا إلى أن التحركات التركية تهدد الأمن في المنطقة.وأضاف رئيس الوزراء اليوناني، أنه من خياراتنا اللجوء إلى المحكمة الدولية لحل خلافنا مع تركيا، مشيرة إلى أن الاستفزازات التركية لا يمكن أن تستمر.وأوضح أن تركيا تخالف القانون الدولي في المتوسط، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي سيتحرك ضد استفزازات تركيا.وكانت قد وافقت تركيا واليونان على إجراء محادثات حول حقوق التنقيب في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط.وقالت اليونان إن محادثات تمهيدية ستبدأ قريبا في مدينة إسطنبول التركية.وحثت فرنسا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الدخول في مفاوضات وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه تصعيد الموقف.وزادت حدة المخاوف الشهر الماضي حين أرسلت أنقرة سفينة مسح تصحبها سفن حربية إلى منطقة قريبة من جزيرة يونانية.