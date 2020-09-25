رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: ارتفاع إصابات كورونا إلى 102 ألف و441 حالة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:48 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 590 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 102 ألف و441، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتهم بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 595 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 111 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء قال السند إنه تم تسجيل 601 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 ألفًا و562 حالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سوهاج على أعتاب الإعلان عن اكتشاف بئر بترول.. و«عزيز»: لجنة جامعية لفحصه

مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات عن «حجى عبدالله»

محمد الباز يوقِّع كتابه «هيكل.. المذكرات المخفية» ببتانة.. الخميس

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

الصور

image description

إنشاء كوبرى مشاة على ترعة بالقوصية لخدمة طلاب المدارس

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير إدارة المشروعات بهيئة التنمية الصناعية

image description

الآلاف في وداع محمد فريد خميس

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

محمد الباز يوقِّع كتابه «هيكل.. المذكرات المخفية» ببتانة.. الخميس

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«هيلا هيلا».. كواليس غناء الأبنودي في مسلسل «ذئاب الجبل»

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

5 فوائد مهمة من تناول السمك يوميًا

العائلة الملكية البريطانية تنتظر حفيدًا جديدًا

مع اقتراب الشتاء.. الصحة العالمية توجه تحذيرًا لبلدان نصف الكرة الشمالي

تعرف على السبب الكامن وراء الحالات القاتلة من "كوفيد-19"

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

حفل لفرقة «الطبول النوبية والآلات الشعبية» بقبة الغوري

بـ150 ألف جنيه.. التفاصيل الكاملة لجائزة يحيى حقى

محمد الباز يوقِّع كتابه «هيكل.. المذكرات المخفية» ببتانة.. الخميس

«فصلوا أنيس منصور بعد مخالفته لسياستها».. مواقف الإخوان مع المثقفين