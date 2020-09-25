الكويت: ارتفاع إصابات كورونا إلى 102 ألف و441 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 590 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 102 ألف و441، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتهم بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 595 حالة.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 111 حالة تتلقى الرعاية الصحية.وعن حالات الشفاء قال السند إنه تم تسجيل 601 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 ألفًا و562 حالة.