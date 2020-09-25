بعد اتهامه لزوجته بخيانته 11 عامًا.. هادي: كنت عايز أموت نفسي

قال محمد هادي، الرجل الذي اتهم زوجته بخيانته لمدة 11 عامًا؛ وإنجاب ثلاثة أطفال من شخص آخر، وفق ما ثبت له عن طريق الفحوصات الوراثية، إنه لم يتحمل تربية أطفال ليسوا أطفاله؛ وهو يشاهد أباهم الحقيقي يمر أمامه كل يوم.وأضاف محمد لـ «الدستور» أن أفكارًا كثيرة راودته حينها؛ كان من بينها التخلص من حياته ليتخلص معها من الأذى الذي كان يشعر به ـ حسب قوله.وأشار في تصريح هاتفي أجريناه معه، أنه شاهد مقطع الفيديو الذي نشرته زوجته عبر الإنترنت؛ مضيفًا أنها ارتكبت جُرمًا آخر بمحاولتها التشكيك في نتيجة تحاليل مصلحة الطب الشرعي؛ مؤكدًا على نزاهة الإجراءات التي تتم، خاصة وأن كل جزء في المصلحة يكون مراقبًا بالكاميرات، ولا يوجد مجال لأي تلاعب.وأبدى الرجل تحفظه على تحديد موقع إقامته الحالي، مؤكدًا أنه سافر لإحدى المحافظات لحضور مناسبة عائلية، وغير مقيم حاليًا بمنطقته في محافظة القليوبية.واعتبر أن تصريحات الزوجة بشأن كون اتهامه لها غير حقيقي؛ بأنها غير منطقية، مؤكدًا أنه لا يوجد إنسان عاقل يلصق بنفسه هذه الأشياء المشينة التي تمس سمعته، إلا لو كان واثقًا من حقيقتها.