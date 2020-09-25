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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«مصر السلام»: المياه الجوفية تهدد «النخيلة».. ونناشد المحافظ للتدخل

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:41 م
مؤسسة مصر السلام
مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان
محمد الشريف
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ناشدت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، محافظ أسيوط، بسُرعة التدخل لحل أزمة صحية وبيئية عاجلة في قرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط والتي غمرت شوارعها المياه الجوفية، وعرقلت تحركات الأهالي، وبات مواطنو القرية عُرضة لمخاوف صحية حال اختلاط المياه بمياه الصرف الصحي ومن ثم مياه الشرب.

يُذكر أن مؤسسة مصر السلام قد دشنت لجانًا شعبية لمتابعة وتقييم أداء الوحدات المحلية، وإرسال تقارير للجهات الرقابية المختصة لضمان جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

وفي إطار عمل هذه اللجان، تلقت المؤسسة شكوى من بعض أهالي القرية المذكورة من وصول المياه الجوفية إلى داخل المنازل وتعرض أثاث ومقتنيات المنازل للتخريب جراء هذه المياه. وفي إطار حرص المؤسسة على التفاعل مع الأجهزة الحكومية لحل مشكلات الأهالي قبل تفاقهما، تناشد المؤسسة محافظ أسيوط النظر في هذه الشكوى وإرسال فريق متخصص لمعاينة الشكوى لحلها في أسرع وقت، حرصًا على صحة مواطني القرية، خاصة في ظل المخاوف الصحية الأخرى المرتبطة بفيروس كورونا.

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