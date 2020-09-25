بوتين يصيغ برنامجا لاستعادة التعاون الروسي الأمريكي في أمن المعلومات

صاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برنامجا شاملا من التدابير بهدف استعادة التعاون الروسي - الأمريكي في مجال أمن المعلومات الدولي، حيث أشار فيه إلى أن خطر المواجهة في المجال الرقمي هو أحد التحديات الاستراتيجية الرئيسية في عصرنا ومسؤولية منعه تقع على عاتق اللاعبين الرئيسيين.وجاء في نص البرنامج - حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الجمعة - أن "أحد التحديات الاستراتيجية الرئيسية في عصرنا هو خطر حدوث مواجهة واسعة النطاق في المجال الرقمي، حيث تقع المسؤولية في منعها على عاتق اللاعبين الرئيسيين في مجال أمن المعلومات الدولي".وأكد بوتين - في تصريحات صحفية اليوم - أن بلاده والولايات المتحدة بحاجة إلى تبادل ضمانات بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، بما في ذلك في الانتخابات واستخدام تكنولوجيا المعلومات لهذا الغرض.وقال الرئيس الروسي - في بيان حول برنامج شامل لاستعادة التعاون الروسي الأمريكي في مجال أمن المعلومات الدولي -: "لابد من تقديم ضمانات متبادلة في شكل مقبول للطرفين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض، بما في ذلك العمليات الانتخابية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات العليا".