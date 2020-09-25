حميد الشاعرى يجمع شمل الأسرة بـ«عيلتى»

طرح الفنان حميد الشاعري أحدث أعماله الغنائية «عيلتي» من ألبومه «بابا»، ليحدث من خلالها حالة رواج بسبب كلماتها المميزة وطريقة توزيعها التي أعتاد جمهوره عليها.الأغنية حملت طابعا عائليا حول شخص يحتاج لكل أفراد أسرته، وتقول كلماتها: "في قلبي كلام مش قايله ولا تسمعلي صوت ولا همس ومن كتر اللي أنا شايله بقيت حساس أووي بقيت باللمس، وأهلي بشكوتي أولي دي عيلتي تسد عين الشمس، "عيلتي" ضموا عليا دانتوا اللي حيلتي عيلتي فينكم تقلت عليا شيلتي".الأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، توزيع حميد الشاعري، ميكس وماستر حميد الشاعري، وتم التسجيل باستديو الرسالة تحت إشراف مهندس الصوت أحمد جودك، وهي من إنتاج: Camp Art And Music Production.