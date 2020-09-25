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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

«الدستور» يكشف استخدام «الإرهابية» فيديوهات قديمة لـ«فوضى التظاهر»

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:12 م
فيديو الإرهابية
فيديو الإرهابية
هاني سميح
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روجت جماعة الإخوان المسلمين بعض الفيديوهات المزيفة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وكان أبرزها فيديو مدته دقيقة ونصف الدقيقة في مدينة الإسكندرية، تم نشره على موقعي "فيسبوك"، و"يوتيوب" ظهرت خلاله مجموعة من الأشخاص في مكان مجهول، وسط تواجد كثيف لقوات الأمن بمحيط المنطقة.

واعتمدت قنوات الإرهابية على هذا الفيديو في التحريض على مظاهرات شهر سبتمبر بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، بالرغم من أن الفيديو لم يحمل أي إشارات على ما تدعيه جماعة الإخوان المسلمين.

"الدستور" تحقق من ذلك الأمر، من خلال استخدام أدوات البحث الخاصة بكشف الأخبار والحقائق، ومقارنتها بالشائعات المنتشرة على "السوشيال ميديا"، وتأكدنا بالفعل من عدم مصداقية الفيديو وأنها ليست المرة الأولى لظهوره على صفحات "الإرهابية".

وباستخدام أداة "invid"، تبين أنه تمت إعادة نشره بتاريخ 20-9-2020 في الساعة 11:39 دقيقة صباحًا، وحصل على مشاهدات تجاوز عددها 30 ألف شخص، في حين أنه تم بثه من مصر وليس من الخارج.

واعتمدنا على أداة "Amnesty" التي تكشف زيف الصور والفيديوهات، وتأكدنا أنه لم يكن الظهور الأول له هو يوم نشره، ولكن سبق وظهر بتاريخين من خلال تحليلها صور الحشود التي ظهرت داخل الفيديو، فكان التاريخ الأول يوم 10 سبتمبر الماضي، والتاريخ الثاني يوم 9 سبتمبر الماضي.

وحمل الفيديو عناوين مختلفة على موقع "يوتيوب"، منها "غضب الإسكندرية"، و"احتشاد الإسكندرية"، وبتواريخ مختلفة، ما أكد أنه ليس استجابة للثورة المزعومة التي دعت لها الجماعة.

كان الظهور الأخير للفيديو المزيف يوم 9 سبتمبر الماضي، تحت عنوان "غضب الإسكندرية"، وكان مدته دقيقتين، ووصل حينها إلى ألف مشاهدة فقط، ولكن تم اقتصاصه حسب ذات الأداة من الدقيقة الأولى، حتى يظهر حشود الأفراد وتتم إعادة بثه من جديد صباح اليوم على أنه تظاهرة تخص جماعة الإخوان.

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