السعودية ولاتفيا تبحثان العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع وزير خارجية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعرضا- خلال الاتصال- المستجدات وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.