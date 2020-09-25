«صحة أسوان» تطلق حملة توعوية للتصدي لمشكلة الزيادة السكانية

تطلق مديرية الشئون الصحية بأسوان، سلسلة حملات تنشيطية وتوعوية وخدمية، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور محمد عبد المنعم سرور وكيل المديرية ومدير إدارة تنظيم الأسرة، ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالتصدي لمشكلة الزيادة السكانية، وإشراف وزيرة الصحة والسكان.وذلك لتقديم خدمات الصحة الإنجابية وصحة المرأة والطفل، خلال الفترة من 27 - 29 سبتمبر 2020‪ في قري (المنشية الجديدة - الرغامة شرق - سبيل العرب ) بمركز كوم امبو، وسيتم خلال القوافل تقديم خدمات تنظيم الأسرة، والمشورة، ومتابعة الحمل، والكشف المجانى على الأطفال، وذلك بالاستعانة بالعيادات المتنقلة، وأخصائيات نساء.