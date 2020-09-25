القبض على 5 عاطلين بـ5 كيلو بانجو بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الجمعة، من القبض على 5 عاطلين، خلال حملة أمنية، وبحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة.تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بالقبض على 5 متهمين وبحوزتهم: 3 أسلحة نارية، وكمية من البانجو تزن 5 كيلوجرامات، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، وكذلك للحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.