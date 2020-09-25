«الصحة العراقية» تحذر من خطورة عدم معاقبة مخالفى إجراءات كورونا

حذرت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة من خطورة عدم تنفيذ الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا في البلاد.وقال وكيل وزارة الصحة العراقية حازم الجميلي ـ في تصريح أوردته قناة "السومرية" الإخبارية ـ إن عدم تنفيذ الأحكام والعقوبات بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كوفيد- 19" أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، واصفًا في الوقت نفسه ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في بغداد بأنه يعد مؤشرًا خطيرًا.وأضاف المسئول العراقي أن الوضع الاقتصادي في البلاد استدعى اتخاذ قرارات بفتح الحظر مع الاستمرار بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الوباء المستجد، مشيرًا إلى أن إجراءات وزارة الصحة تنصب فقط حول توفير المستشفيات والأسرة والأوكسجين والمستلزمات الطبية للمواطنين".يأتي هذا التصريح عقب ساعات من إعلان وزارة الصحة العراقية تسجيل 4471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.