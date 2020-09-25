رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تبطين 114 كيلو متر من الترع فى أسوان بتكلفة 300 مليون جنيه

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:34 ص
تبطين الترع فى أسوان
تبطين الترع فى أسوان
طباعة
تكثف أجهزة وقيادات الري بأسوان من أعمالها للانتهاء من تبطين وإعادة تأهيل نحو 114 كيلو متر من الترع بتكلفة تقارب 300 مليون جنيه، ضمن برنامج 20 ألف كيلو من الترع المتعبة على مستوى الجمهورية، منها 7 آلاف كيلو متر كمرحلة أولى خلال عامي 2021 و2022 بتكلفة تقديرية 18 مليار جنيه.

تأتي تلك الأعمال في ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

يشار إلى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية ف تلك المناطق، وسوف تساهم بشكل كبير في تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين.

ووجهت قيادات الري بأسوان بضرورة التأكيد على المناسيب والأبعاد التصميمية لقطاعات التأهيل وسلامة ومطابقة المواد والأعمال للمواصفات القياسية في التنفيذ، وشمل المرور أعمال تأهيل منطقة الجنينة والشباك ومنطقة أبريم ومنطقة أبو راسية، وجانبية توشكى، وأبو سمبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«السكك الحديدية» تكشف حقيقة خروج قطار عن القضبان بالقليوبية

1 أكتوبر.. موعد بدء صرف معاشات أكتوبر 2020 والعلاوات الخاصة

إسرائيل ترفع السرية عن إنذار حرب أكتوبر

بالأسماء.. وصول 3 من «متهمي فيرمونت» بعد تسليمهم من الإنتربول

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

لأول مرة منذ 6 أشهر.. «المركزي» يخفض أسعار الفائدة

بالأسماء.. الرئيس يعاقب 5 قضاة

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

إخلاء سبيل الفاشنيستا جمال النجادة بالكويت

لفظ أنفاسه الأخيرة بعدما استمر فى تناول العرقسوس يوميًا

ماذا تفعل لمسة الوالدين بمخ رضيعهما؟

«الكائن القاتل» يظهر بعد 160 مليون عام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

«المرأة فى مصر الفرعونية» محاضرة بثقافة المنوفية

فى ذكرى ميلاده.. «اللصوص» رواية «فوكنر» المنشورة بعد موته

«قراءة تحليلية في المشهد السياسي» بالأعلى للثقافة (صور)

«التحرش» فى صالون رفاعة الطهطاوي الثقافى.. غدًا