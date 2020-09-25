تبطين 114 كيلو متر من الترع فى أسوان بتكلفة 300 مليون جنيه

تكثف أجهزة وقيادات الري بأسوان من أعمالها للانتهاء من تبطين وإعادة تأهيل نحو 114 كيلو متر من الترع بتكلفة تقارب 300 مليون جنيه، ضمن برنامج 20 ألف كيلو من الترع المتعبة على مستوى الجمهورية، منها 7 آلاف كيلو متر كمرحلة أولى خلال عامي 2021 و2022 بتكلفة تقديرية 18 مليار جنيه.تأتي تلك الأعمال في ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.يشار إلى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية ف تلك المناطق، وسوف تساهم بشكل كبير في تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين.ووجهت قيادات الري بأسوان بضرورة التأكيد على المناسيب والأبعاد التصميمية لقطاعات التأهيل وسلامة ومطابقة المواد والأعمال للمواصفات القياسية في التنفيذ، وشمل المرور أعمال تأهيل منطقة الجنينة والشباك ومنطقة أبريم ومنطقة أبو راسية، وجانبية توشكى، وأبو سمبل.