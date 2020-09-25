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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«الكائن القاتل» يظهر بعد 160 مليون عام

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
كائن حي بحري مفترس
كائن حي بحري مفترس
وكالات
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أعلن العلماء عن اكتشاف مثير، يتمثل في العثور على بقايا كائن حي بحري مفترس من العصر الجوراسي يشبه الحيتان القاتلة، وذلك في أكثر صحاري العالم جفافا، في تشيلي.

وقال الباحثون في جامعة تشيلي إن البليوصور كان من الزواحف التي عاشت قبل نحو 160 مليون عام، وكان يتمتع بعضة أقوى من عضة التيرانوصور ركس.

وهذه الحفريات ثاني أقدم حفريات يجري تسجيلها لهذا النوع من الكائنات في نصف الكرة الجنوبي.

وصحراء أتاكاما الشاسعة في تشيلي كانت يوما ما مغمورة إلى حد كبير بمياه المحيط الهادئ، وهي الآن برمالها وصخورها صحراء جرداء أشبه بسطح القمر، وتضم أجزاء لم تتعرض لمياه الأمطار لسنوات.

وكان زاحف البليوصور يسيطر على المنطقة برأسه الكبير، ووجهه الممدود، وعنقه القصيرة وأسنانه الحادة، إلى جانب جسمه ذي التركيبة الهيدروديناميكية، وأطرافه التي تشبه الزعانف.

وعثر العلماء، في موقعين من حوض نهر لوا، قريبا من مدينة كالاما التي تشتهر بأعمال التنقيب، على بقايا فك وسن وطرف من الأطراف لهذه الكائنات التي "تشبه بيئيا" الحيتان القاتلة.

وقال رودريجو أوتيرو، عالم الحفريات بجامعة تشيلي، كبير الباحثين في الدراسة، إن الكشف سيسهم في مساعدة العلماء على سد الثغرات في نظرية التطور.

وقال أوتيرو إنه يُعتقد أن إجمالي طول الحفرية يتراوح ما بين 6 إلى 7 أمتار. ويبلغ طول الجمجمة نحو المتر، وبها أسنان يبلغ طولها ما بين ثمانية إلى عشرة سنتيمترات تقريبا.

ونشرت الدراسة في مجلة (علوم الأرض في أميركا الجنوبية) في أوائل سبتمبر الجاري.

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