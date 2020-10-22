محمد مصطفى الشمندى ينظم مؤتمرًا جماهيريًا فى سوهاج (صور)

نظم محمد مصطفى الشمندي، المرشح على عضوية مجلس النواب خلال الانتخابات المقررة خلال شهر أكتوبر المقبل عن دائرة مركز المنشاة والدويرات والمربع البحري بمحافظة سوهاج، مؤتمرًا جماهيريًا عن الأمل في السياسة.وأكد محمد مصطفى الشمندي أن الانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الهام لكل المواطنين الذين يريدون التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرار مع القيادة السياسة من خلال اختيار نواب ممثلين عنهم في مجلس النواب.وأوضح أنه في ظل تشجيع القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الشباب فإن هذا الأمر هو ما أعطاه الأمل للترشح إلى الانتخابات في مجلس النواب لأن السياسة في الأساس تقوم على الأمل ومن أجل التعبير الحقيقي عن مطالب الشعب في الصعيد بصفة عامة وأهالي المنشاة والدويرات في سوهاج بصفة خاصة لتحقيق التنمية وحل المشكلات التي تواجه المواطنين.كما شجع محمد مصطفى الشمندي جميع المواطنين على المشاركة في صنع القرار حتى يكون من يأتي في الانتخابات هو تعبير حقيقي عن رأي الشعب، حتى نكون جميعًا مشاركين في صناعة القرار.