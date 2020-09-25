سعر اليورو اليوم الجمعة 25-9-2020 فى البنوك المصرية
الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:19 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم الجمعة 25-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:
وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر اليورو اليوم في معظم البنوك المصرية مقابل استقر سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.46، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.46.
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر اليورو اليوم في معظم البنوك المصرية مقابل استقر سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.46، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.46.
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
سعر اليورو اليوم الجمعة 25-9-2020 في البنوك المصرية
تراجع سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.46، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.46، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.46، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.46، أما في بنك عودة سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.46، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.25 جنيه وللبيع 18.45.
وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.46، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.45، كما تراجع سعر اليورو في بنك مصر ليسجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.45، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.46، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.45.
وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.46، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.45، كما تراجع سعر اليورو في بنك مصر ليسجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.45، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.46، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.45.
أسعار اليورو اليوم الجمعة فى البنوك
كما واصل سعر اليورو الأوروبي اليوم تراجعه في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.43، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.25 جنيه وللبيع 18.45، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.47، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.47، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.26 جنيه وللبيع 18.46، أما في بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.47.