«التحرش» فى صالون رفاعة الطهطاوي الثقافى.. غدًا

يناقش صالون "رفاعة الطهطاوي" الثقافي، غدًا الجمعة، فى جلسته الرابعة من الساعة الخامسة مساءً وحتى الثامنة قضية: "التحرش: والخلل المجتمعي في التناول"؛ في قاعات "مجال" بالدقي؛ وذلك في محاولة للوقوف على الأبعاد المختلفة المرتبطة بظاهرة التحرش، من حيث المسببات التي توضح بنية وطبيعة هذا الفعل ومصدره، فضلا عن مناقشة الأصوات التي تعبر عن محاولات تبرير هذه الممارسات خصوصا ما يتصل بمن يطلق عليهم الدعاة الجدد.ويحاول أن يرصد الصالون خلال جلسته الأبعاد القانونية المرتبطة بالقضية وهل نحن بحاجة إلى تشريعات أخرى لردع المتحرشين أم أن لدينا بالفعل بنية تشريعية كفيلة بتحقيق فكرة الردع، وكذلك التناول الإعلامي للظاهرة، والموقف الديني والشرعي منها والجدل المثار بشأن موقف المؤسسات الدينية من قضية التحرش والتحول في هذا الموقف خصوصا بعد موقف الأزهر الأخير، والذي عبرت عنه مجلة صوت الأزهر بعدد خاص بهذه القضية، فضلا عن محاولة الوقوف على البيئة المحفزة لانتشار مثل هذه الممارسات.