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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. موعد وكيفية التقديم عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:05 م
جريدة الدستور
عبدالله هشام
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يحرص كثير من طلاب الشهادات الفنية على تسجيل رغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنية 2020 خلال الفترة المقبلة بعدما أعلن المجلس الأعلى للجامعات قبول 10% من طلاب الدبلومات الفنية الناجحين في امتحانات العام الدراسي 2019-2020 في الكليات والمعاهد، وحدد نهاية شهر سبتمبر الجاري موعدًا لفتح باب تنسيق الدبلومات الفنية 2020.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2020

وقال الدكتور أحمد الحيوي، أمين صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، إن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2020 سينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري عبر موقع الحكومة المصرية للتنسيق، بالإضافة إلى فتح الباب للطلاب لإجراء اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية في نفس التوقيت، على أن يتم مراعاة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لضمان سلامة الطلاب وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا على تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب خلال إجراء الاختبارات.

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كيفية تسجيل رغبات التنسيق للدبلومات الفنية

وعن كيفية تسجيل تسجيل رغبات التنسيق للدبلومات الفنية 2020 من خريجي الشهادات الثانوية الفنية (الصناعية – التجارية – الزراعية - السياحة ) ونظائرها نظام (الثلاث - الخمس سنوات)، يتم تسجيل الدخول على موقع التنسيق من "هنا".

- بعد تسجيل الدخول يحدد الطالب المتقدم للتنسيق نوع مؤهله الدراسي ما إذا كان ثانوي صناعي أم تجارى أم زراعي أم سياحي وما إذا كان نظام 3 سنوات أو 5 سنوات.

- يسجل الطالب المتقدم رقم الجلوس الخاص به في الخانة المحددة ثم يكتب الرقم السري المدرج باستمارة النجاح.

- بعد تسجيل رقم الجلوس تظهر بيانات الطالب مثل اسمه الثلاثي وورقم الجلوس، يتم التأكد منها ثم الانتقال للخطوة الثالية.

-يبدأ الطالب في تسجيل رغباته بنفسه ويراجعها جيدًا ثم يختار طباعتها، ويمكن للطالب أن يجري تعديلات على رغباته عدة مرات قبل إغلاق باب التنسيق، على أن يتم ترشيحه بناء على آخر تعديل.

يجب على الطالب أن يحتفظ برقمه السري لتعديل رغباته ومعرفة نتيجة التنسيق الخاصة به وطباعة جواب الترشيح.

في حالة نسيان الطالب الرقم السري وفقدان استمارة النجاح الأصلية التي تحتوي على رقم الجلوس والرقم السري، يجب على الطالب أن يتوجه إلى الإدارة العامة لشؤون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.

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