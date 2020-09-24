سوريا: إدخال أي مواطن عائد لا يقدر على تصريف 100 دولار

قال رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس إن الحكومة أعطت تعليمات للمنافذ الحدودية "بإدخال أي مواطن ليست لديه القدرة على تصريف المئة دولار".وذكرت صحف سورية أن عرنوس قال اليوم في ختام جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومته في مجلس الشعب إن "قرار صرف 100 دولار لا يتضمن عدم عودة المواطن" وأن "مخالفة الإجراء ليست جريمة ولن يحاسب من لم يقم بتصريف المبلغ"، مضيفًا أنه "ليس هناك أشخاص تتم محاسبتهم بخصوص الموضوع" وأكد أنه تم إدخال 24 مواطنا إلى سوريا لم يدفعوا أي مبلغ، لافتًا إلى أن حكومته ستنظر في القرار "عندما تسمح الظروف"، بينما طالب نواب بإلغاء القرار وليس أن تعلن الحكومة أنها ستسامح مع من لا يملك ذلك المبلغ.وفرضت الحكومة السورية في يوليو الماضي، على كل مواطن يريد العودة إلى بلاده تصريف 100 دولار بالسعر الرسمي (المحدد بـ 1256 ليرة للدولار) وهو أقل بكثير عن سعر الصرف في السوق الموازية.وأثار القرار، الذي جاء وقت تحتاج فيه خزينة الدولة للعملة الصعبة انتقادات واسعة، ورغم توضيحات رسمية أكدت أن القرار يقضي بتصريف تلك القيمة لا دفعها مقابل الدخول، إلاّ أن كثيرين قالوا إن الحكومة تلزم القادمين على الدفع حين تجبرهم على تصريف أموالهم بأقل من قيمتها في السوق.