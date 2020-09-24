ميركل تدعو إلى الشفافية في الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، إلى الالتزام بالشفافية فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية في مواجهة أزمة كورونا.وقالت ميركل، في كلمة عبر الفيديو خلال قمة افتراضية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "يرتكز عملنا السياسي على بحث علمي وحقائق يجب أن يتم توصيلها (للرأي العام) بشكل يمكن فهمه واستيعابه، من أجل مواجهة التضليل ونظريات المؤامرة واستخلاص نتائج خطيرة منها".وحملت القمة الجانبية عنوان "الشراكة المفتوحة للحكومة"، وركزت على الحكم الرشيد.وطالبت ميركل بأن يتم في كل إجراء حكومي للحماية من الجائحة دراسة ما إذا كان هذا الإجراء موجها نحو الهدف، وما إذا كان مناسبا، وهل هناك إجراء أفضل.وأضافت ميركل أن "القيود المؤقتة المرتبطة بالجائحة في بلادنا لا بد أن يتم تبريرها بشكل جيد للغاية".وأكدت المستشارة الألمانية في هذا الصدد ضرورة التعاون الدولي، مشيرة إلى أن القيود العالمية لا يمكن حلها إلا على الصعيد العالمي، وطالبت بمساعدة المنظمات متعددة الأطراف مثل منظمة الصحة العالمية.