تأييد السجن 10 سنوات لضابط قتل مواطنا في مطاردة بالمنيا

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من ضابط شرطة بمديرية أمن المنيا على حكم سجن 10 سنوات، لاتهامه بقتل مواطن بمركز مغاغة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب سيارة كان يستقلها فأحدث به إصابات دون أن يقصد قتله، وقيامه بالتزوير في محضر الاستدلال الخاص.وكانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد قضت في الجناية رقم 22693 لسنة 2018 جنايات مغاغة والمقيدة برقم 737 لسنة 2018 كلي شمال المنيا، حكمها حضوريا بمعاقبة ضابط شرطة بمديرية أمن المنيا ومقيم بمحافظة الإسكندرية بالسجن المشدد 10 سنوات في الجريمة.