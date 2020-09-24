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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: البرلمان الأوروبي يتدخل في الشئون الداخلية للبلاد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:09 م
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
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أعلن إيليا تيموخوف، نائب مدير قسم الصحافة والمعلومات بوزارة الخارجية الروسية، رفض بلاده قرار البرلمان الأوروبي الأخير ضد موسكو على خلفية قضية تسمم المعارض الروسي ألكسندر نافالني، واصفًا إياه بأنه محاولة للتدخل في الشئون الروسية والتأثير على العملية السياسية.

وقال نائب مدير قسم الصحافة والمعلومات بوزارة الخارجية الروسية، في اجتماع عقده مجلس الاتحاد الروسي بشأن حماية البلاد من التدخلات الخارجية: "إنه من الصعب تخيل المزيد من المحاولات الصارخة التي تهدف إلى التدخل في شئوننا الداخلية، والتأثير على عمليتنا السياسية"، حسبما أفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وكان البرلمان الأوروبي قد صوت، يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر الجاري، على قرار بشأن العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، يتضمن مقترحات بوقف مشروع "التيار الشمالي- 2"، والنظر في إمكانية توسيع العقوبات الشخصية، والحد من تمويل روسيا، وعدم اعتبار موسكو شريكًا استراتيجيًا.

ويرى البرلمان الأوروبي أن هذا القرار يأتي كرد على الحادث الذي تعرض له "نافالني"، الذي يتعين إجراء تحقيق دولي بشأنه، مُشيرًا إلى أن القرار غير ملزم.

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