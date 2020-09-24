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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«جنازة مهيبة» لتشييع شهيد «التصدي لهروب طرة» محمد القاضي بالمنوفية (صور)

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:41 م
جثمان الشهيد الرائد
جثمان الشهيد الرائد محمد عفت القاضي
عبدالله هشام
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شيعت وزارة الداخلية، في جنازة مهيبة، جثمان الشهيد الرائد محمد عفت القاضي، نجل اللواء عفت القاضي، بمراسم عسكرية بعد صلاة الجنازة عليه أمام مسجد الصعيدي، والذي استشهد في أثناء تصديه لمحاولة هروب سجناء بسجن طرة، بحضور محافظ المنوفية وأعضاء مجلس النواب وأهالي سرس الليان.

وسيطرت حالة من الحزن على أبناء مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية في أثناء انتظار جثمان الشهيد.

وشيعت وزارة الداخلية جثمان الشهيد في جنازة عسكرية بحضور عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، حيث فرضت كردونا أمنيا حول المقابر وتحويلات مرورية لمنع تكدس مرور السيارات.

وشهدت منطقة سجون طرة، صباح أمس الأربعاء، محاولة هروب فاشلة لـ4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين داخل حجز الإعدام، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وشرطي ومقتل المتهمين قبل فرارهم بعدما تصدت لهم قوات التأمين، قبل أن يستشهد مجند متأثرا بإصابته، لترتفع حصيلة الشهداء لـ4.
جثمان الشهيد الرائد محمد عفت القاضي
جثمان الشهيد الرائد محمد عفت القاضي
جثمان الشهيد الرائد محمد عفت القاضي
جثمان الشهيد الرائد محمد عفت القاضي
جثمان الشهيد الرائد محمد عفت القاضي
جثمان الشهيد الرائد محمد عفت القاضي
جثمان الشهيد الرائد محمد عفت القاضي
جثمان الشهيد الرائد محمد عفت القاضي
جثمان الشهيد الرائد محمد عفت القاضي
جثمان الشهيد الرائد محمد عفت القاضي

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