أردوغان يصادر أرض الفلاحين

قامت السلطات التركية بمصادرة أراضٍ مملوكة لفلاحين أتراك، تنفيذًا لمرسوم رئاسي أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان ونشر في الجريدة الرسمية.وينص المرسوم الرئاسي رقم 2970 المنشور في الجريدة الرسمية التركية، اليوم الخميس، ورقم 31254 على مصادرة بعض الممتلكات غير المنقولة من قبل وزارة البيئة والتحضر لغرض بناء محطة توليد الغاز الحيوي في بحر إيجه.واعتدت السلطات التركية على سكان منطقة تشاباكلي التابعة لمحافظة مانيسا، الذين احتجوا رفضًا لمصادرة أراضيهم، بحجة إنشاء مصنع للغاز الحيوي بالمنطقة، وفقًا لموقع "تركيا الآن".وبدأ سكان المنطقة منذ يوليو الماضي، احتجاجتهم ضد محطة توليد الغاز الحيوي التي كان من المقرر إنشاؤها بالقرب من منطقة تشاباكلي، فيما احتجزت قوات الشرطة عددًا من المحتجين.