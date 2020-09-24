ضبط 11 قضية أموال عامة بـ200 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كل أشكال الخروج على القانون.وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 11 قضية (تحويلات مالية- توظيف أموال- تزوير أوراق- مخالفات مطابع- تزوير تأشيرات- نصب سفريات- اختلاس مال عام- استيلاء على المال العام- استغلال نفوذ مزعوم- كسب غير مشروع).واتهم في هذه القضايا 14 شخصًا، وضبط فيها مستنديًا أكثر من 200 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل قضية، والعرض على الجهات المختصة.