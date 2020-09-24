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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تعتقل رجلين وسيدة خلال عملية لمكافحة الإرهاب

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:47 ص
اعتقال
اعتقال
أ ش أ
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أعلنت الشرطة اليونانية، اليوم الخميس، اعتقال ثلاثة أشخاص خلال عملية جارية لمكافحة الإرهاب بدأت الليلة الماضية.

وأوضحت الشرطة - حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية - أنه تم إلقاء القبض على رجلين يبلغان من العمر 38 عامًا و42 عامًا وسيدة تبلغ 36 عامًا لاتهامهم بحيازة أسلحة ومتفجرات.

وقام ضباط شرطة مكافحة الإرهاب بمداهمة أربعة منازل خلال العملية، غير أن الشرطة لم تكشف عن موقع هذه المداهمات.

وأكدت الشرطة أنها ستصدر بيانًا عقب الانتهاء من العملية.

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