اليونان تعتقل رجلين وسيدة خلال عملية لمكافحة الإرهاب

أعلنت الشرطة اليونانية، اليوم الخميس، اعتقال ثلاثة أشخاص خلال عملية جارية لمكافحة الإرهاب بدأت الليلة الماضية.وأوضحت الشرطة - حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية - أنه تم إلقاء القبض على رجلين يبلغان من العمر 38 عامًا و42 عامًا وسيدة تبلغ 36 عامًا لاتهامهم بحيازة أسلحة ومتفجرات.وقام ضباط شرطة مكافحة الإرهاب بمداهمة أربعة منازل خلال العملية، غير أن الشرطة لم تكشف عن موقع هذه المداهمات.وأكدت الشرطة أنها ستصدر بيانًا عقب الانتهاء من العملية.