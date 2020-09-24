جميلة عوض تنتهى من تصوير نصف حلقات «لازم أعيش»

انتهت الفنانة الشابة جميلة عوض من تصوير نصف حلقات حكاية "لازم أعيش" او "أبيض وردي" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، حيث ما زال صناع العمل يفاضلون بين الاسمين لاختيار اسم الحكاية المقرر عرضها علي الشاشة قريبا.ويواصل أبطال وصناع المسلسل تصويره بعد أن رفعت المخرجة مريم الأحمدي، ساعات التصوير إلى 12 ساعة يوميا.يذكر أن الفنانة الشابة تجسد ضمن حكاية "لازم أعيش" دور موظفة في أحد البنوك، ومقدمة برامج تنتمي إلى طبقة اجتماعية غنية، ومع تتابع الأحداث تجمعها علاقة مع كل من أحمد خالد صالح، وخالد أنور.حكاية "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، خالد أنور، أحمد خالد صالح، سلمى أبوضيف، من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي