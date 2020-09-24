دفن طالب لقى مصرعه فى «نيل الصف»

قررت النيابة العامة بالصف دفن جثة طالب لقى مصرعة غرقا في نهر النيل، عقب تمكن رجال الإنقاذ النهرى من انتشال جثته.وتبين أن الجثة لطالب تعرض للغرق خلال الاستحمام بنهر النيل بالصف، وكشفت تحريات رجال المباحث عن أن الطالب تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل بالصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه طالب يدعى "كريم" كان لا يجيد السباحة وتم انتشال جثته.