ترامب يرفض التعهد بتسليم السلطة حال خسارته فى الانتخابات

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، التعهد بالالتزام بتسليم السلطة حال خسارته الانتخابات الأمريكية لعام 2020، المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.وقال ترامب، إنه بحاجة إلى رؤية ما سيحدث، مثيرًا شكوكًا حول دقة بطاقات الاقتراع عبر البريد، وفقا لتقرير "العربية" الإخبارية.وأضاف الرئيس الأمريكي: "علينا أن نرى ما سيحدث، كما تعلمون، كنت أشتكي بشدة من بطاقات الاقتراع"، وعند الضغط عليه أوضح ترمب أنه لن تكون هناك حاجة لانتقال السلطة بدون بطاقات الاقتراع بالبريد، ما يشير إلى أنه يعتقد أنه سيفوز بالانتخابات من دون توسيع التصويت عبر البريد.وأكد قوله: "تخلصوا من بطاقات الاقتراع وستكون سلمية للغاية، لن يكون هناك انتقال بصراحة"، لافتًا إلى أنه سيكون هناك استمرار للسلطلة، مشيرًا إلى أن أوراق الاقتراع خارجة عن السيطرة، والديمقراطيون يعرفون ذلك".