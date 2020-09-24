الوعى بالحقيقة.. ناصر والقوى الناعمة بمكتبة القاهرة الليلة

تعقد بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك٬ في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ ندوة بعنوان "الوعي والحقيقة" ويتحدث فى الندوة كل من: الكاتبة أماني القصاص، والناقدة ناهد صلاح، وتدور الندوة حول مرور نصف قرن على رحيل الزعيم جمال عبدالناصر، والقوى الناعمة، ويدير الندوة الكاتب شريف عارف.وتتطرق الندوة إلى ثوابت تجربة جمال عبدالناصر وجوهرها٬ ومشروع التنمية المستقلة٬ وبناء دولة الوحدة العربية٬ وبناء مجتمع العدل والحرية٬ والتي تجسدت بأهداف النضال العربي في الحرية والاشتراكية والوحدة، ولا تزال تلهم هذه الأمة وهي تتطلع إلي من يحملها ويواصل التقدم بها نحو تحقيق غاياتها.وتبقى صورة جمال عبدالناصر، وما ترمز إليه من الإحساس بالكرامة٬ ويبقي عبدالناصر، المعني والقيمة والرمز٬ وتبقي تجربته ومشوار نضاله ملحمة إنسانية رائعة.