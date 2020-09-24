«أحوال شخصية» تعود من جديد لمسرح أوبرا ملك

يستقبل مسرح أوبرا ملك برمسيس٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ ولمدة أربعة أيام عرض حتى الأحد المقبل٬ العرض المسرحي "أحوال شخصية" للكاتب ميسرة صلاح الدين٬ ومن إخراج أشرف حسني.وأشار "صلاح الدين"، إلي أن "أحوال شخصية" عرض غنائي ويتم الغناء والعزف بشكل لايف على المسرح٬ ويتميز بطابع كوميدي خفيف٬ ومناسب للحالة العامة.وأوضح أن المسرحية تدور حول أربع سيدات من طبقات اجتماعية وثقافية مختلفة٬ ودرجات فكر وتعليم مختلف٬ وكأنهن يمثلن شرائح متنوعة من المجتمع المصري، ومن خلال العلاقة بين الشخصيات المختلفة "الأربع سيدات"٬ يحدث نوع من المصارحة والمكاشفة لحياتهن وماضيهن٬ ويتم استعراض القضايا التي يعبرن عنها٬ مثل: قضايا ميراث البنات والتسرب من التعليم والزواج المبكر٬ وعمل المرأة.وأضاف، لـ"الدستور"، أنه من الجوانب المهمة في العرض المسرحي فكرة قهر المرأة للمرأة٬ واضطهاد المرأة لغيرها وتطبيقها وتبنيها أفكارا شرقية وذكورية على أقرانها٬ وعلى عائلتها مما يعقد تلك الحياة.