رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أحوال شخصية» تعود من جديد لمسرح أوبرا ملك

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:26 ص
العرض المسرحي أحوال
العرض المسرحي أحوال شخصية
نضال ممدوح
طباعة
يستقبل مسرح أوبرا ملك برمسيس٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ ولمدة أربعة أيام عرض حتى الأحد المقبل٬ العرض المسرحي "أحوال شخصية" للكاتب ميسرة صلاح الدين٬ ومن إخراج أشرف حسني.

وأشار "صلاح الدين"، إلي أن "أحوال شخصية" عرض غنائي ويتم الغناء والعزف بشكل لايف على المسرح٬ ويتميز بطابع كوميدي خفيف٬ ومناسب للحالة العامة.

وأوضح أن المسرحية تدور حول أربع سيدات من طبقات اجتماعية وثقافية مختلفة٬ ودرجات فكر وتعليم مختلف٬ وكأنهن يمثلن شرائح متنوعة من المجتمع المصري، ومن خلال العلاقة بين الشخصيات المختلفة "الأربع سيدات"٬ يحدث نوع من المصارحة والمكاشفة لحياتهن وماضيهن٬ ويتم استعراض القضايا التي يعبرن عنها٬ مثل: قضايا ميراث البنات والتسرب من التعليم والزواج المبكر٬ وعمل المرأة.

وأضاف، لـ"الدستور"، أنه من الجوانب المهمة في العرض المسرحي فكرة قهر المرأة للمرأة٬ واضطهاد المرأة لغيرها وتطبيقها وتبنيها أفكارا شرقية وذكورية على أقرانها٬ وعلى عائلتها مما يعقد تلك الحياة.

موضوعات متعلقة

نصب وغسيل أموال.. اتهامات تلاحق المقاول الهارب بإسبانيا

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

مباحثات السيسى مع الأطراف الليبية تتصدر اهتمامات الصحف

«التعليم» تكشف حقيقة زيادة أسعار مجموعات التقوية

الصور

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة ثروة حيوانية بعرب العوامر

image description

تجارب عملية للأنفاق والكباري للتأكد من جاهزيتها لمواجهة السيول بأسيوط

الأكثر قراءة

نصب وغسيل أموال.. اتهامات تلاحق المقاول الهارب بإسبانيا

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

«هرب 650 ألف يورو من مصر».. إسبانيا تلاحق محمد علي بتهم غسيل أموال

استشهاد ضابطين وشرطى ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام فى محاولة هروب من سجن طره

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب «جامو وكشمير» الهندية

ترامب يعلق على فيديو صوّره الأمير هارى وزوجته بشأن الانتخابات الأمريكية

كيفية الدخول على خدمات موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل فورا

ما هو تردد القنوات التعليمية ومواعيد عرض البرامج

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة
جلال حمام
فى كل وقت وأى مكان.. مصر خط أحمر
صفوت البياضي
الطريق طويل لا بد من تجربته
خالد عكاشة
الغيوم المسمومة فى سماء المشهد السورى
المزيد

الثقافة

غدًا.. أميرة رضا وفرقتها الموسيقية على مسرح ساحة الهناجر

مدير دار الأوبرا يحاضر حول الفن وبناء الإنسان «أونلاين».. اليوم

«الأعلى للثقافة» ينظم مؤتمر اليوم الواحد «عبدالناصر.. تحديات وإنجازات».. الإثنين

جمعية «محبى الأطرش» تحتفل بميلاد «أبو ضحكة جنان».. السبت