مقتل 28 عنصرًا من قوات الأمن الأفغانية فى معارك مع طالبان

قتلت حركة طالبان 28 عنصرًا من الشرطة والقوات شبه العسكرية في معارك بمقاطعة في جنوب أفغانستان تسيطر عليها الحكومة ومهدّدة بالوقوع في أيدي المتمرّدين، وفق ما أفاد مسؤولون.وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال المتحدث باسم ولاية أوروزجان زيلجاي آبادي إن "عدة مراكز شرطة محاصرة منذ أيام، لكن الليلة الماضية اقترح مقاتلو طالبان على بعض عناصر الشرطة أن يستسلموا مقابل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم، ولكن بعدما أخذوا أسلحتهم، قتلوهم جميعا"، مشيرًا إلى أنّ الضحايا هم عناصر في الشرطة ووحدة شبه عسكرية.من جهته، أكد رئيس مجلس ولاية أوروزجان أمير محمد باركزي الحصيلة، لكنه قدم رواية مختلفة للأحداث، مضيفا إن هناك "معارك محتدمة متواصلة قرب المقرّ العام للشرطة" وسط مقاطعة غيزاب.وتحدّث مصدر رسمي ثالث رفض ذكر اسمه عن سقوط ما بين 28 و30 قتيلًا، فيما نجح ثلاثة شرطيين في الفرار.بدورها تحدثت طالبان عن سقوط 28 قتيلًا في صفوف القوات الحكومية، لكنها نفت أن تكون قد قتلتهم بدم بارد، وهو أمر يمثل جريمة حرب.