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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو إلى بذل جهود لتعزيز التقدم فى لبنان

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:18 ص
تشانج جون
تشانج جون
وكالات
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طلب مبعوث صيني بذل جهود دولية لمساعدة لبنان في تحقيق التقدم في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن.

وقال تشانج جون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الانفجار الهائل الذي وقع في 4 أغسطس في ميناء بيروت تسبب في ألم كبير للشعب اللبناني. كما تفرض تداعيات الانفجار ومرض (كوفيد-19) وعدم الاستقرار الإقليمي تحديات خطيرة على التنمية الاجتماعية-الاقتصادية في لبنان.

وفي تصريحاته أمام اجتماع وزاري عبر الإنترنت لمجموعة الدعم الدولية للبنان، دعا تشانغ إلى بذل جهود لتهيئة ظروف مواتية للعملية السياسية في لبنان، مضيفا أنه يتعين على المجتمع الدولي خلق مناخ جيد للحوار الشامل، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي، موضحا أن مجموعة الدعم يجب أن تتخذ موقفا محايدا ومتوازنا، وأن تلعب دورا بناء.

وطالب تشانج ببذل جهود لتعزيز التنمية الاقتصادية في لبنان وتحسين مستوى المعيشة فيه، كما أوضح أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته لتقديم المساعدة للبنان في مساعيه لإعادة الإعمار ومكافحة تفشي (كوفيد-19).

وأوضح أن الصين تدعم لبنان دائما في جهوده لحماية السيادة والأمن، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن الصين مستعدة للعمل مع مجموعة الدعم الدولية للمساهمة في إعادة إعمار لبنان، وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية فيه.

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