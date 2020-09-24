5 نصائح لحماية أجهزة الآيفون فى مصر من الهاكر

يتعرض البعض منا إلى مواقف لا يستطيع التصرف فيها لقلة الخبرة التكنولوجية، على سبيل المثال تعرض الهاتف المحمول للهاكر، أي اختراق لكافة محتويات الهاتف، وهناك من يستغل هذا الأمر ويعمل على ابتزاز صاحب الهاتف مقابل هذه المعلومات.ويشرح هشام محمد عبدالرحمن، الخبير التكنولوجي كيف يمكن حماية الهاتف الآيفون من الاختراق، مشيرًا إلى أن طرق الحماية لجهاز الآيفون باتت أمرًا يشغل الملايين من مستخدميه حول العالم وفي مصر لذا نرصد مجموعة من النصائح للحماية من الاختراق.- في البداية يجب مراجعة ملفات التعريف المثبتة على جهاز الآيفون من الإعدادات، وبمجرد تثبيتك لملف التعريف فهذا يعني أن مطور ملف التعريف له صلاحية الدخول لمختلف بيانات دون أخذ الصلاحية منك.- في هذه الحالة يجب إجراء تعديلات على النظام الخاص بك، فكن حذرًا ولا تثبت ملفات التعريف فهي للخبراء والمطورين فقط.- تأكد قبل إعطاء الصلاحية أن تعطي الإذن إلى نظام ios للسماح والدخول إلى بياناتك كالصور أو بيانات الهاتف والميكروفون، واعطى الإذن لكل التطبيقات التي تعطي لها الصلاحية ولا تسمح بالإذن للتطبيقات التي لا تستخدمها.- استخدم التحديثات الآمنة للجهاز باستمرار خاصة أن شركة "أبل" تعطي باستمرار هذه التحديثات للحماية من الهاكر.- يمكنك استخدام الشبكة المخفية في برنامج الـVPN الذي يجعل استخدامك للإنترنت قمر بصورة مخفية ومشفرة عن مزود الإنترنت وعن الهاكرز، وهذا يدفع الهاكر في حيرة ومتاهة يصعب تجاوزها.