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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر للطيران» تنظم أول اجتماع للضيافة الجوية للتعامل مع كورونا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:12 ص
اجتماع مصر للطيران
اجتماع مصر للطيران
محمود السعدى
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استضافت قاعة كمال علوي بشركة مصرللطيران للخدمات الجوية، الأربعاء، الاجتماع الأول بعنوان Cabin Crew Safety awareness 2020 الذي ينظمه قطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات بالشركة القابضة لمصر للطيران.

جاء ذلك بالتعاون مع قطاع الضيافة الجوية بـ«مصر للطيران للخطوط الجوية» ضمن سلسلة اجتماعات إلزامية لنشر ثقافة السلامة والإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا وبرنامج تفتيش السلامة الأوروبية على الطائرات الأجنبية (SAFA) للضيافة الجوية بالشركة، إضافة إلى جميع العاملين من الخدمات الأرضية والصيانة والمحطة والعلاقات العامة وغيرهم من الذين لديهم تعامل مباشر مع الطائرة والركاب.

وأكد الطيار محمد غريب، رئيس قطاع السلامة والجودة بمصرللطيران، أن الشركة الوطنية من أوائل شركات الطيران العالمية التي تلتزم باتباع معايير السلامة والجودة التي وضعتها منظمات الطيران المدني الدولية مثل ICAO والاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA ومنظمة الصحة العالمية WHO، وكذلك تحالف ستار العالمي خاصة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار كورونا، وأن الهدف من هذه الاجتماعات الإلزامية استعراض سياسة السلامة للشركة، والتأكد من مطابقتها لشهادة برنامج السلامة التشغيلية الدولية IOSA (IATA Operational Safety Audit Programme، وكذلك زيادة درجة الوعي لدي العاملين بإجراءات السلامة في جميع مراحل السفر واستعراض كل الجوانب المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا التي تتطلب إعداد تقارير السلامة الجوية لتفادي حدوث أي مخاطر.

كما أكدت إيناس عصام، رئيس قطاع الضيافة الجوية بمصر للطيران، التزام جميع أفراد الضيافة الجوية بتطبيق شعار "السلامة مسئولياتنا جميعًا"، واتباع إجراءات السلامة والوقاية من إجرءات كورونا في التعامل مع جميع الركاب منذ استقبالهم على متن الطائرة وحتي وصولهم الي وجهتهم.

وخلال اللقاء تم تعريف المستجد في كورونا وأعراضه وأدوات الوقاية والتعقيم المستخدمة في مراحل السفر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والبدائل المستخدمة في جميع إجراءات السفر للحد من تفشي (كوفيد- 19).
اجتماع مصر للطيران
اجتماع مصر للطيران
اجتماع مصر للطيران
اجتماع مصر للطيران

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