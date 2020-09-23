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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ما هو مواعيد مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس وقصة المسلسل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:30 م
حكايات بنات
حكايات بنات
محمد مجدي
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انطلقت مواعيد مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس منذ أيام قليلة؛ حيث عرض منه حلقتين أحداثوا حالة نجاح كبيرة، وذلك على قناة أون إي.

مواعيد مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس 


ويعرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس على قناة ON من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 1 بعد منتصف الليل، والساعة 2 ظهرًا.
كما يعرض المسلسل على قناة ON Drama الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 فجرًا، والساعة 3 عصرَا.

تتناول أحداث المسلسل حياة أربعة فتيات، وعلاقاتهن العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلتهن وأحلامهن وطموحاتهن، وفي إطار جديد ومتطور حول العلاقات الجديدة لبطلات العمل الدرامي الذي قارب صناعه على نهاية تصوير، والذي من المرجح أن يكون أواخر الشهر الجاري.
مسلسل "حكايات بنات 5" بطولة ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.
وعرض الجزء الأول من "حكايات بنات" عام 2012 وشارك فى بطولته حورية فرغلى ودينا الشربينى وصبا مبارك وكتبه باهر دويدار وأخرجه حسين شوكت، أما الجزء الثانى والثالث فعرضا عام 2017 مع بعض التغيرات فى البطلات حيث شارك فى بطولتهما دينا الشربينى وصبا مبارك وانجى المقدم وندا موسى وأحمد العوضى وأحمد جمال سعيد وعمرو صالح وإخراج مصطفى أبو سيف.

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