أنغام تبدأ بروفات حفل «المنارة» بعد عودتها من السعودية

تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي على المسرح المكشوف بمركز المنار الدولي للمؤتمرات يوم 9 أكتوبر المقبل.ومن المقرر أن تجري أنغام بروفات هذا الحفل والاستعدادات الخاصة به، عقب عودتها إلى القاهرة حيث تحيي مساء غد حفلا غنائيا كبيرا بالمملكة العربية السعودية ضمن احتفالات باليوم الوطني السعودي.ومن المقرر أن يقود هذا الحفل المايسترو هاني فرحات، وطرحت تذاكر الحفل على اربع فئات الأولى بمبلغ 1500 جنيه، والثانية بمبلغ 1200 جنيه، والثالثة بمبلغ 900 جنيه، والرابعة والأخيرة بـ600 جنيه مصري.وكانت أنغام قد طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "بحبك وبرتحلك"، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبدالواحد، والتوزيع الموسيقى تميم، وتعد الأغنية التعاون الثانى بين أنغام والشاعر صابر كمال.