«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

الفنان رشوان توفيق هو واحد من الفنانين قليلي الحديث عن السياسة، ورغم تاريخه الطويل في الفن وعشرات الأدوار التي لعبها، إلا أنه أيضًا من الفنانين قليلي الظهور في وسائل الإعلام.وفي أحد البرامج الإعلامية تحدث الفنان رشوان توفيق عن علاقة ربطته بالرئيس الراحل أنور السادات، فقال عنه إنه كان يحبه جدًا وكان يرى فيه شخصية سياسية وعسكرية بارعة.وروى رشوان توفيق خلال ذات اللقاء أنه في أحد الأيام رأى ابنته في التليفزيون تقول إنها تعيش على معاش والدها الرئيس الراحل، متابعًا: "وقفت في نصف الشقة بصوت عالٍ وقرأت له الفاتحة.. ولي مكان في منزلي أتهجد فيه، وفي لحظة بين الغفلة واليقظة وضِعت يد على كتفي فرفعت رأسي ووجدته السادات، فأخذت نفسي، لأني ظننت أنني موجود مع رئيس الدولة".وتابع رشوان: رأيت السادات بالبدلة العسكرية بدلة التشريفة: صرخ السادات مرتَين مرددًا "لا إله إلا الله"، فرددت عليه "محمد رسول الله"، فرفع يده من على كتفي، وقمت بالاتصال وقتها بالدكتور حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق وكان وقتها في الحكومة، فقال لي إن الرئيس السادات شهيد، وطلب من أحد الإعلاميين أن يبلغ السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس السابق بذلك الحلم، إلا أن الإعلامي أعطى رشوان توفيق الرقم الأرضي لمنزل السيدة جيهان السادات وتواصل معها بالفعل وحكى لها الحلم.