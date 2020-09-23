رئيس لبنان يطالب المجتمع الدولى بإلزام إسرائيل بوقف خروقات سيادة بلاده

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، من جديد مطالبته للمجتمع الدولي بإلزام إسرائيل وقف خروقاتها للسيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا، ووقف استباحة أجوائه واستعمالها لضرب الأراضي السورية.وقال الرئيس اللبناني خلال كلمته اليوم بالأمم المتحدة: "إنّ لبنان يكرر مطالبته المجتمع الدولي إلزام إسرائيل وقف خروقاتها للسيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا، ووقف استباحة أجوائه واستعمالها لضرب الأراضي السورية، وحثها على التعاون الكامل مع اليونيفيل لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق والانسحاب الفوري من شمال الغجر، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا".وأضاف: "لبنان متمسك بحقه الكامل في مياهه وثرواته الطبيعية من نفط وغاز، وبكامل حدوده البحرية بحسب القانون الدولي ويتطلع إلى دور الأمم المتحدة والدول الصديقة لتثبيت حقوقه، وتحديدا وساطة الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء المفاوضات اللازمة لترسيم الحدود البحرية بشكل نهائي بحسب القانون الدولي".كما أكد "عون" تحديد بلاده التزامها بتنفيذ القرار 1701 بجميع مندرجاته، إيمانًا منه أن ذلك يثبت قواعد الاستقرار والأمن في الجنوب اللبناني مما ينعكس استقرارًا في كل المنطقة، وأي خرق له يزيد الأوضاع تعقيدًا.ورحب "عون" بقرار تمديد ولاية اليونيفيل ويقرأ فيه رسالة دعم قوية وجامعة من مجلس الأمن لحفظ الاستقرار فيه، يحيى تضحيات اليونيفيل، ويعطي الأولوية للحفاظ على أمن عناصرها وتأمين حمايتها مقدّرًا التعاون الوثيق والمستمر القائم بينها وبين الجيش اللبناني.