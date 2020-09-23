تفاصيل أولى جلسات المجلس التنسيقي الثلاثي العراقي الأردني المصري

شهدت العاصمة العراقية بغداد، أولى جلسات المجلس التنسيقي الثلاثي العراقي الأردني المصري، والذي تم تشكيله بناءً على القمة الثلاثية التي جمعت الملك عبدالله الثاني ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.وأكد رئيس المجلس وزير التخطيط العراقي خالد بتال أن المجلس سيقع على عاتقه، تفعيل الاتفاقيات السابقة المبرمة بين الدول الثلاث، وتوقيع اتفاقيات مستقبلية جديدة، من شأنها تطوير المصالح المشتركة، في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والصحة والنقل، التي ستنعكس إيجابًا على الواقع العراقي، مبينًا أن المجلس أوصى بتشكيل مجالس مماثلة في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، لديمومة التواصل وتبادل الزيارات وإبرام الاتفاقياتواستعرض المنسق الوطني للمجلس، أهم الملفات المشتركة بين العراق والجانبين الأردني والمصري، وضرورة حسمها بحسب التوقيتات الزمنية المعدة، مؤكدًا اهتمام السيد رئيس مجلس الوزراء، بديمومة العلاقات الثنائية بين العراق والأردن ومصر بخاصة، والمحيط العربي والإقليمي والدولي بخاصةوشكَّل المجلس، ست لجان رئيسة ستنظم عمله، وستباشر أعمالها خلال الأسبوع المقبل، لغرض رفع التقارير والتوصيات الدورية إلى رئاسة المجلس، لمناقشتها والمصادقة عليها، وتضمنت اللجان (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النقل والمنافذ الحدودية، لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار، لجنة الطاقة والصناعة، لجنة التعليم والشباب والثقافة، ولجنة الصحة والزراعة).ويهدف المجلس إلى تعزيز العمل العربي المشترك، لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات المشتركة، والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية المتعددة، ليكون العراق منصة توازن ونقطة تلاقي وليس نزاعا بين المصالح الإقليمية، والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها التواصل الجغرافي للبلدان الثلاث.