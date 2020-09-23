روبلى يفوز بتشكيل حكومة جديدة فى الصومال

فاز محمد حسين روبلي اليوم الأربعاء، بثقة البرلمان في الصومال لتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.وصرح رئيس البرلمان محمد مرسل بأن جميع أعضاء البرلمان الذين حضروا جلسة اليوم صوتوا لصالح روبلي ما يعني حصوله على الحق القانوني لتشكيل الحكومة الجديدة، حسبما نقل راديو "شابيلي" الصومالي.وكان الرئيس محمد عبد الله فرماجو رشح روبلي لتشكيل الحكومة قبل أيام خلفا لحسن علي خيري، ويحمل روبلي الجنسية الصومالية والسويدية.