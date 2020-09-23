الجيش الجزائرى يعلن القضاء على إرهابى وضبط 4 عناصر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن القضاء على إرهابي مطلوب وضبط عدد من عناصر الدعم للجماعات الإرهابية خلال الأسبوع الماضي.وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء أنه "في سياق العمليات المتواصلة الهادفة إلى مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت قوات الجيش خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 سبتمبر الجاري، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم للقوات المسلحة".وأشار البيان إلى أنه في إطار مكافحة الإرهاب بولاية ولاية جيجل (شمال شرق) تمكنت قوات الجيش من القضاء على إرهابي خطير وضبط بندقية آلية من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة.وأوضح البيان أن الإرهابي اسمه سليمان يوسف وكنيته "طيب أبوقتادة" وانضم للجماعات الإرهابية سنة 2006، وكان بصدد تنفيذ عملية انتحارية.وأشار البيان إلى أنه خلال عمليات بحث وتمشيط بولايات من باتنة وسكيكدة وتبسة (شمال شرق) وعين الدفلى (شمال) تم ضبط بندقيتين آليتين ومواد كيماوية ومعدات تستخدم إعداد القنابل الصنع وثلاثة مخابئ وخمس قنابل تقليدية الصنع، فيما تم توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل بومرداس (شمال) وجيجل (شمال شرق).وأضاف البيان أن قوات الجيش أوقفت 80 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إيليزي (جنوب) وتلمسان (شمال غرب) وعين قزام وبشار (جنوب غرب).