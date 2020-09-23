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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: بدء تدريب الشباب على 5 مهن مجانًا بدمياط

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:49 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلنت مديرية القوى العاملة بدمياط، عن بدء الدورات التدريبية مجانا على 5 مهن مطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، وذلك بمركز التدريب المهني بدمياط الجديدة، نظرًا لحاجة المجتمع وتخفيفًا لحدة البطالة وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجه مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

وأوضحت منى المطروشي مدير المديرية أنه سوف يتم البدء في عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن واستكمال العدد، ويشمل على مجالات: ميكانيكا السيارات ( ديزل – بنزين )، واللحام بكافة أنواعه، والتفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وكهرباء الإلكترونيات.

وحددت مدير المديرية شروط الالتحاق، أن يكون سن المتقدم من 18 حتى 45 عامًا على أن يتم التسجيل بمركز تدريب مهني دمياط الجديدة وعنوانه: المنطقة الصناعية بجوار محطة بنزين التعاون أمام مصنع الجلاد.

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