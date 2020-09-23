رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مصير مأساوي للحيتان الطيّارة في أستراليا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:07 م
الحيتان الطيّارة
الحيتان الطيّارة في أستراليا
وكالات
طباعة
أعلنت فرق الإنقاذ الأسترالية، اليوم الأربعاء، نفوق نحو 380 من الحيتان العالقة عند خليج في تاسمانيا جنوب أستراليا، رغم الجهود المكثفة التي بذلت لمحاولة مساعدتها.

وبذلك، يكون قد نفق القسم الأكبر من الحيتان الطيّارة الـ460 التي جنحت إلى هذا الخليج الواقع على الساحل الغربي، وهو موقع للحياة البرية في الجزيرة يضم عددا قليلا من السكان.

وقال مدير هيئة إدارة المتنزهات الأسترالية نك ديكا "لدينا رقم أكثر دقة ويمكننا أن نؤكد أن 380 حوتًا قد نفق".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ديكا قوله: "ثمة نحو 30 لا تزال على قيد الحياة، والخبر الجيد هو أننا تمكنّا من إنقاذ 50".

وكانت عملية إنقاذ واسعة انطلقت، الاثنين، بعد العثور على 70 حوتا عند خليج تاسمانيا. وقد جنح معظمها عند جرف رملي لا يمكن الوصول إليه إلا بالمركب.

وعثرت طائرة استطلاعية، صباح الأربعاء، على مجموعة أخرى تضم نحو 200 من هذه الثدييات البحرية، وكانت نافقة أصلًا.

ويعتبر جنوح هذه الحيتان الأكبر في تاسمانيا وفي تاريخ أستراليا. ويشارك نحو 60 شخصًا في عمليات الإنقاذ.

كان أكبر جنوح جماعي في أستراليا هو جنوح 320 حوتا طيارا بالقرب من مدينة دونسبورو في ولاية أستراليا الغربية في عام 1996.

وتعد عملية الجنوح الأخيرة هي الأولى التي تضم أكثر من 50 حوتا في تسمانيا منذ عام 2009.

وقال كريس كارليون، عالم الأحياء في برنامج حماية الأحياء البحرية "يعد هذا أكبر جنوح جماعي سجلناه في تسمانيا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. موعدها ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

ارتفاع منسوب نهر النيل فى كفر الشيخ.. والرى: لا داعى للقلق

الصور

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة ثروة حيوانية بعرب العوامر

image description

تجارب عملية للأنفاق والكباري للتأكد من جاهزيتها لمواجهة السيول بأسيوط

الأكثر قراءة

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

السيسي يصدر قانونًا بالترخيص لـ3 وزراء بإدارة واستغلال المحاجر والملاحات

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

«التعليم» تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

رغم صداقتهما الطويلة.. سر عدم غناء عبدالحليم حافظ للسادات

سعاد حسنى أثرت فى حياتى.. سر اعتزال سميرة أحمد لأدوار العنف والعاهات

«فوجئت بأن لون البحر الأحمر أزرق».. ذكريات أم كلثوم مع البحر وفيضان النيل

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

مصير مأساوي للحيتان الطيّارة في أستراليا

رقم جهاز حماية المستهلك.. طريقة الإبلاغ عن الشكاوى الكترونيًا

دراسة: دروع الوجه لا توقف انتشار «كوفيد- 19»

موعد المولد النبوي الشريف 1442

مقالات الرأي
ماجد حبته
الطماطم ليست دائمًا مجنونة
لواء.حمدى البطران
مذكراتُ حكامِ مصرَ
منى رجب
أوهام ذهبت مع الريح
لواء. محسن الفحام
ما بين ثقافة التغيير وفكر التدمير
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة» تصطحب أطفال أهل مصر في زيارة لمتحف آثار الغردقة

مد فترة تلقي الأعمال المشاركة في مسابقة «ما بعد الكورونا»

وفاة الشاعر ممدوح المتولي متأثرًا بكورونا

الليلة.. عرض فيلم Gran Torino بقصر السينما