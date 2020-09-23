مصير مأساوي للحيتان الطيّارة في أستراليا

أعلنت فرق الإنقاذ الأسترالية، اليوم الأربعاء، نفوق نحو 380 من الحيتان العالقة عند خليج في تاسمانيا جنوب أستراليا، رغم الجهود المكثفة التي بذلت لمحاولة مساعدتها.وبذلك، يكون قد نفق القسم الأكبر من الحيتان الطيّارة الـ460 التي جنحت إلى هذا الخليج الواقع على الساحل الغربي، وهو موقع للحياة البرية في الجزيرة يضم عددا قليلا من السكان.وقال مدير هيئة إدارة المتنزهات الأسترالية نك ديكا "لدينا رقم أكثر دقة ويمكننا أن نؤكد أن 380 حوتًا قد نفق".ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ديكا قوله: "ثمة نحو 30 لا تزال على قيد الحياة، والخبر الجيد هو أننا تمكنّا من إنقاذ 50".وكانت عملية إنقاذ واسعة انطلقت، الاثنين، بعد العثور على 70 حوتا عند خليج تاسمانيا. وقد جنح معظمها عند جرف رملي لا يمكن الوصول إليه إلا بالمركب.وعثرت طائرة استطلاعية، صباح الأربعاء، على مجموعة أخرى تضم نحو 200 من هذه الثدييات البحرية، وكانت نافقة أصلًا.ويعتبر جنوح هذه الحيتان الأكبر في تاسمانيا وفي تاريخ أستراليا. ويشارك نحو 60 شخصًا في عمليات الإنقاذ.كان أكبر جنوح جماعي في أستراليا هو جنوح 320 حوتا طيارا بالقرب من مدينة دونسبورو في ولاية أستراليا الغربية في عام 1996.وتعد عملية الجنوح الأخيرة هي الأولى التي تضم أكثر من 50 حوتا في تسمانيا منذ عام 2009.وقال كريس كارليون، عالم الأحياء في برنامج حماية الأحياء البحرية "يعد هذا أكبر جنوح جماعي سجلناه في تسمانيا".