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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس إدارة المقاولون العرب

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:15 م
جريدة الدستور
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا رقم 556 لسنة 2020، بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه )، وذلك بناءً على ما عرضه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وحسب بيان للشركة، يشمل التشكيل الجديد المهندس سيد فاروق، رئيسًا لمجلس الإدارة، والمهندس أحمد العصار نائبًا أول لرئيس مجلس الإدارة، والمهندس إمام عفيفي، والمحاسب حسام الدين إمام، نائبا رئيس مجلس الإدارة.

ويضم المجلس فى عضويته كلا من الدكتور محمد أنسي البشوتي، والمهندسة إيمان سليمان، والمهندس طارق صقر، والمهندس حسام الدين الريفي، والدكتور محمد يوسف، والمهندس أحمد عباس، والمهندس أسامة مصطفى، والمهندس إبراهيم مبروك، والأستاذ محمد الأتربى، والمهندس خالد عباس، والأستاذ هشام عكاشة.

ومن جانبه أعرب المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقته الغالية، كما توجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دعمهما المتواصل للشركة.

على جانب آخر، توجه المهندس سيد فاروق والذى كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة بالشركة، بالشكر والتقدير للمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس الإدارة السابق، على ما قدمه من جهد كبير طوال فترة عمله بالشركة، وخاصة خلال رئاسته للمجلس منذ عام 2013، تلك الفترة التى شهدت الشركة خلالها زيادة فى حجم الأعمال وتنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة، وتعهد فاروق بمواصلة مسيرة شركة المقاولون العرب لتظل ذراع الدولة فى مجال صناعة البناء والتشييد.

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