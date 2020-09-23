ضبط متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج فى المنيا

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنيا، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين، يجمعان مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحد الأشخاص المتواجد بتلك الدولة للعمل بها وإرسالها لهما عن طريق السائقين العائدين للبلاد.وتبين أنها يتاجرون في النقد الأجنبي بحيث يقومان باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، عقب ذلك يقومان بإرسالها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث سنوات طبقًا للفحص المستندى 17 مليون جنيه مصرى.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.